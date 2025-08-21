Madagascar: Foire International d - L'agriculture et la gastronomie en première ligne

La FIA et le FIG se tiendront à la CCI Ivato du 4 au 7 septembre 2025. Ces événements célèbrent le savoir-faire malgache, de la production agricole à l'assiette.

La Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) et le Festival International de la Gastronomie (FIG) s'apprêtent à ouvrir leurs portes du 4 au 7 septembre 2025 à la CCI Ivato. Ces deux événements, organisés par Madavision, constituent un grand rendez-vous pour le secteur agricole et culinaire de la Grande île.

À quelques semaines de l'ouverture, tous les acteurs du secteur agricole, de la pêche et de l'élevage se sont déjà mobilisés. L'événement ne se limite pas à leur simple présence. Il proposera également des démonstrations et des partages d'expérience animés par des experts de la cuisine et des innovations alimentaires. «Cette foire illustre toute la chaîne, depuis la production agricole et animale jusqu'à l'assiette, en mettant en avant la transformation des produits et de nouvelles façons de les cuisiner», explique un représentant de l'organisation lors du point de presse ce mercredi 20 août 2025 au Galaxy Andraharo.

Du côté du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le soutien est constant. «L'agriculture est le pilier de notre économie, et notre soutien à cet événement reflète notre ambition de la transformer en un secteur durable, professionnel et compétitif», déclare Grégory Rabeson, conseiller technique auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'intérêt est de stimuler les secteurs agricole et agroalimentaire à Madagascar tout en valorisant les innovations locales.

Démonstration culinaire

La FIA accueillera plus de trois cents participants, allant des producteurs agricoles aux transformateurs de produits. Ces deux manifestations combinent à la fois la promotion des secteurs agricole et alimentaire et divertissement, tout en mettant en avant les innovations locales.

Le FIG offrira au public des démonstrations culinaires en direct avec des chefs venus de Madagascar, de Corée et de La Réunion. La musique et la danse auront également une place de choix, avec notamment une grande prestation de Samoëla. Les visiteurs pourront découvrir les innovations proposées par des entreprises malgaches comme Yas, SFOI et d'autres acteurs locaux.

«La FIA n'est pas seulement une fête de la gastronomie. C'est surtout un moment clé pour mettre en lumière l'agriculture, l'élevage et la pêche à Madagascar. Ces deux événements offrent une vraie vitrine pour montrer les innovations et les transformations dans ces secteurs, tout en favorisant la collaboration entre le public et le privé», souligne Grégory Rabeson, conseiller technique auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.

La dernière réunion des exposants est prévue le 26 août pour finaliser l'organisation et les consignes de sécurité. L'inauguration officielle aura lieu le jeudi 4 septembre.