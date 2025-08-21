Madagascar: Toamasina - Les déchets font l'objet de recyclage

Toamasina pourrait bientôt bénéficier de nouvelles sources de revenus grâce à l'ouverture prochaine de son centre de tri et de valorisation de déchets. Ce programme vise à promouvoir une économie verte et circulaire à travers le recyclage et la valorisation des déchets, pour soutenir la construction de villes durables et résilientes. « Ce centre génère des opportunités, des revenus et des emplois », a déclaré, hier, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, lors de la signature de la convention avec le gestionnaire du centre à Antsahavola.

La société Agrotech, sélectionnée pour gérer ce centre, se chargera de valoriser les déchets à travers le tri et la commercialisation des produits. « Ce projet permettra de créer jusqu'à 30 emplois cette année, et 50 l'an prochain. Les déchets biodégradables seront transformés en compost de qualité. Les déchets non recyclables seront traités selon des procédures adaptées et pourront être utilisés dans l'industrie. Les métaux pourraient être transformés en matériaux, les plastiques en autobloquants ou autres matériaux », explique Randriantsoa, directeur d'Agrotech.

Protection de l'environnement

Au-delà de l'aspect économique, le centre contribuera à la protection de l'environnement. Il permettra de réduire la coupe de bois pour le charbon, avec la production de charbon écologique. Mais aussi, de diminuer le volume de déchets enfouis et de limiter les risques d'inondations en améliorant la gestion des canaux. La qualité de l'eau potable devrait également s'améliorer, tandis que les risques sanitaires liés aux maladies cutanées ou gastro-intestinales diminueront grâce à une meilleure gestion des déchets.

La grande ville de Toamasina produirait près de 180 tonnes de déchets par jour. Dans un premier temps, près de vingt tonnes seront traitées par le centre, avec pour objectif de recycler jusqu'à 60 tonnes l'an prochain.