Madagascar: Basketball - Sports Envoys - Deux légendes américaines attirent l'attention

Anthony Tolliver et Sylvia Fowles, deux anciennes figures de la NBA et de la WNBA, effectuent une mission à Madagascar. Leur passage sera marqué par des démonstrations et des échanges avec la jeunesse malgache.

La scène sportive nationale s'apprête à vibrer ce samedi, au Palais des sports de Mahamasina. Anthony Tolliver, ancien cadre de la NBA, et Sylvia Fowles, icône de la WNBA et membre du Hall of Fame, prendront part à une journée exceptionnelle ponctuée de matches de gala et d'animations. Leur venue s'inscrit dans le cadre du programme « Sports Envoys » du Département d'État américain, qui privilégie le partage d'expériences et l'inspiration des jeunes générations par le sport.

Reçus hier par Abdulah Marson Moustapha, ministre de la jeunesse et des sports, les deux champions ont été salués comme des modèles de réussite. Le ministre a souligné que leur présence « illustre la diplomatie sportive voulue par le président Andry Rajoelina » et constitue une opportunité rare pour la jeunesse malgache de s'inspirer de parcours prestigieux.

Anthony Tolliver, qui a porté les couleurs de franchises comme San Antonio, Detroit ou Sacramento, est reconnu pour son leadership et sa constance au plus haut niveau. Sylvia Fowles, quadruple championne olympique et figure emblématique de la WNBA pendant plus d'une décennie, a marqué l'histoire du basketball féminin mondial avant de prendre sa retraite en 2022.

Dimension sportive et humaine

Pour Tolliver, réputé pour son adresse extérieure et sa capacité à fédérer un groupe, la découverte du basketball malgache a été une agréable surprise.

« Nous avons constaté la passion incroyable des jeunes pour ce sport. Nous sommes honorés de pouvoir partager notre expérience et de contribuer à renforcer cette dynamique », confie-t-il.

De son côté, Sylvia Fowles insiste sur la dimension humaine de la rencontre. « Nous avons hâte d'échanger avec les jeunes basketteuses et basketteurs. C'est un plaisir d'encourager chacun à croire en son potentiel et à poursuivre ses rêves. »

Le programme « Sports Envoys » entend démontrer que le sport peut devenir un langage universel, capable de transcender les frontières culturelles et politiques. Comme le rappelle le communiqué officiel de l'ambassade américaine, « si nous pouvons mieux apprécier le terrain, nous pouvons aussi mieux nous comprendre et nous respecter mutuellement ».

Pour Madagascar, cette visite met en lumière la place croissante du basketball dans le paysage national et ouvre des perspectives d'inspiration pour des milliers de jeunes pratiquants. Le rendez-vous de ce samedi à Mahamasina s'annonce comme une grande fête du basket, où l'expérience des légendes américaines se mêlera à l'enthousiasme d'une jeunesse avide de progresser. Des descentes en province figurent également au programme.