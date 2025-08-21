Madagascar: Baccalauréat - Le taux de réussite baisse à Toamasina

Pour la session 2025 du baccalauréat, la région de Toamasina enregistre un recul de son taux de réussite, passé de 66,30 % l'an dernier à 55,36 %, selon les statistiques officielles publiées hier par l'université de Toamasina.

Dans le détail, l'enseignement général affiche un taux de réussite de 58,22 %, tandis que l'enseignement technique et professionnel atteint 76,79 %.

La délibération des résultats s'est tenue hier au CEG Ratsimilaho, en présence du professeur Diny Razanakolona, président de l'université, des présidents du jury, du chef de service du baccalauréat et des correcteurs.

Par rapport à 2024, la diminution atteint 10,94 points. Plusieurs enseignants avancent des explications. « Les sujets des épreuves scientifiques étaient particulièrement difficiles, surtout pour les candidats issus des établissements publics », estime un professeur de lycée.

D'autres évoquent un manque de compétences analytiques et de réflexion critique chez de nombreux candidats. Cette année, les épreuves exigeaient davantage ces aptitudes. Certains soulignent aussi que l'usage croissant de l'intelligence artificielle pourrait freiner la capacité des élèves à développer un raisonnement autonome.

Publication attendue ce jeudi

Si les taux de réussite ont déjà été communiqués, la liste nominative des admis sera publiée officiellement au plus tard ce jeudi, précise l'université dans un communiqué.

Les résultats seront affichés dans plusieurs établissements de Toamasina, notamment au lycée Jacques Rabemananjara, au lycée technique professionnel, au lycée privé Stella Maris et au CEG Ratsimilaho. Pour l'ensemble des dix-huit districts de la province, ils seront diffusés sur Radio Université/ISPG et transmis aux circonscriptions scolaires. Ils seront également disponibles en ligne, sur le site de l'université et via les opérateurs téléphoniques.