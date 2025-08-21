Madagascar: Recyclage - Une seconde vie pour les bouteilles en plastique

En cinq jours, plus de 2,6 tonnes de plastiques ont été collectées à Mahajanga. Au-delà des concerts et animations, le Star Tour s'est distingué ce week-end par une action citoyenne : le nettoyage des plages de la Cité des Fleurs.

Une partie de ces déchets sera recyclée pour fabriquer des pavés autobloquants, des pots de fleurs, des briques ou encore des balais. En collaboration avec Madacompost, la société Star a mobilisé ses équipes et des volontaires pour débarrasser la plage Maroala, la Petite Plage et le Grand Pavois de centaines de sacs de plastiques. « Nous sommes conscients que nos produits, notamment les bouteilles plastiques, génèrent des déchets. C'est pourquoi nous avons lancé en 2019 le projet Kopakelatra afin de transformer ces plastiques en objets utiles », explique Fanou Raveloarison, responsable RSE du groupe Star.

L'opération, qui ne se limite pas au simple ramassage, vise surtout à instaurer une culture de responsabilité environnementale. Des bacs Kopakelatra ont été installés, accompagnés de séances de sensibilisation destinées aux vacanciers et aux riverains. « L'essentiel est de pousser la population à jeter ses déchets plastiques dans les bacs et surtout à limiter leur usage », insiste-t-elle.