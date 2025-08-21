Madagascar: Élections - La participation des femmes en recul

Madagascar a encore un long chemin à faire pour promouvoir les femmes.

« La participation des femmes aux élections a reculé (...) Il est donc essentiel de poursuivre les actions déjà engagées », a déclaré Ialfine Papisy, directrice des pays francophones de Genderlinks, hier à l'hôtel Radisson Blu d'Ambodivona, à l'occasion de la Journée Genre « Gender Day », organisée dans le cadre du Forum de la Société civile.

Cette baisse de participation des femmes a des conséquences sur le développement. « Il est crucial que les femmes siègent à la table des décisions pour faire remonter leurs problématiques et les transformer en politiques et stratégies concrètes, afin d'améliorer la vie des femmes, des foyers, des communes et des régions », a-t-elle ajouté.

Organisée en partenariat avec le Pnud, le Fnuap et Ipas, cette journée vise à renforcer un mouvement féministe régional plus uni et inclusif, en élargissant la participation des jeunes, des femmes rurales, des travailleuses du secteur informel et des travailleuses du sexe, afin de mieux refléter la diversité du mouvement. L'événement vise également à amplifier les voix marginalisées à travers la campagne #PushForward4Equality, qui lutte contre les obstacles à l'égalité et aux discours sexistes ou trompeurs, à soutenir les réformes politiques par la mise en oeuvre effective du Protocole genre de la SADC dans les forums de haut niveau, et à créer une plateforme permanente pour le partage d'expériences et le développement des connaissances.