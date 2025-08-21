Afrique: Motocross - Les vice - Champions d'Afrique jubilent

La délégation malgache de motocross a atterri hier à Ivato, accueillie dans une ambiance festive par une forte délégation de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMAM). Les pilotes sont revenus du

« Motocross of African Nations » (MXoAN) 2025, tenu du 15 au 17 août à Harare, avec un trophée qui fait la fierté de la nation: le titre de vice-champion d'Afrique dans la catégorie reine, la MX1 (450 cc).

Seul représentant malgache en MX1, Mathias Plantive a porté haut les couleurs de la Grande Île. Grâce à trois manches solides, il a cumulé 49 points et décroché la deuxième place continentale, juste derrière les Zimbabwéens Jayden Ashwell et Ashley Thixton.

« C'était une première pour moi et nous avons réussi à ramener une coupe qui nous rend fiers. L'esprit d'équipe et le fait d'avoir nos propres motos ont fait la différence », confie le pilote à son arrivée. En catégorie 125 cc, Jeremy Rakotoarimanana et Sincère Leung Yen ont défendu leurs chances avec détermination.

Selon la présidente de la FMAM, Clotilde Ranaivoson, ce retour triomphal est porteur d'avenir : « Nous sommes très contents du résultat. Face à un tel niveau, ramener un titre de vice-champion en MX1 est déjà une victoire. L'objectif est désormais de viser encore plus haut. »

Avec ce podium, Madagascar signe une performance historique qui témoigne du potentiel de ses pilotes et redonne confiance à tout un sport en quête de reconnaissance.