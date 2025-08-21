Madagascar: Musique - Une voix nouvelle s'affirme sur scène

À seulement ses débuts, Fraise XXII, une jeune chanteuse, franchit un cap décisif dans sa carrière artistique : elle présentera son tout premier cabaret en solo le 22 août au Club 43 Antaninarenina.

« La musique, ce n'est pas un métier pour gagner de l'argent, c'est une passion qui habite mon âme », confie Fraise XXII avec émotion. Aujourd'hui, Fraise XXII se lance seule sur scène. Pour elle, son premier cabaret du 22 août au Club 43 Antaninarenina a une résonance particulière : c'est un hommage à sa mère disparue, dont l'anniversaire coïncide avec le spectacle.

« Je suis hyperémotive, avoue-t-elle, mais je gère mon stress grâce à mes musiciens qui m'accompagnent depuis longtemps. »

Un projet décidé sur un coup de tête, mais qu'elle aborde avec sincérité et détermination. Son histoire musicale remonte à son enfance, bercée par un père mélomane. Adolescente, elle chantait devant le miroir avec un balai pour micro, puis dans des chorales et partout où son talent a rapidement été remarqué. Repérée lors de prestations événementielles, elle a ensuite multiplié les collaborations avec divers artistes, malgré la réticence de ses parents à la laisser fréquenter les cabarets de nuit.

Douce et profonde, sa voix véhicule des émotions intenses. Mais ce qui distingue Fraise XXII, c'est surtout son univers hybride : jazz trap, jazz reggae, électro-acoustique, i-rap, musique classique et autres, un mélange qui reflète son désir de donner une nouvelle âme à la musique malgache. Inspirée par Ken, elle veut s'imposer comme une artiste complète : chanteuse, compositrice, mais aussi créative dans d'autres domaines tels que le dessin, la peinture ou même l'automobile, une autre de ses passions. Quant à son nom de scène, il incarne son identité.

« Fraise est une couleur rouge qui attire, sans pelure donc sans bluff. Son goût est unique, sucré et acidulé à la fois, comme ma personnalité. Le 22, c'est mon nombre fétiche, lié à des moments marquants de ma vie. »

Polyvalente, elle travaille actuellement dans l'immobilier et, aventurière, Fraise XXII se décrit comme une jeune femme entière, nature et sensible, déterminée à gravir les échelons de la scène musicale malgache.