Madagascar: Baccalauréat - Mahajanga

21 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, toutes séries confondues (enseignement général et technique), a légèrement reculé cette année dans la région de Mahajanga. Il s'établit à 59,77 %, contre 61,81 % en 2024, soit une baisse de 2,12 points. Sur les 24 773 inscrits, 14 808 candidats ont été déclarés admis.

Dans l'enseignement général, 13 768 candidats ont réussi sur 23 560 présents, soit un taux de 58,44 %. En filière technique, 1 040 élèves ont été reçus sur 1 213 candidats, pour un taux nettement supérieur de 85,74 %.

Les profils des candidats témoignent d'une grande diversité : la plus jeune admise est une collégienne de 15 ans inscrite en série A2, tandis que le doyen, âgé de 57 ans, était lui aussi inscrit en A2 au centre de Mampikony.

Le lauréat du baccalauréat technique a obtenu la moyenne exceptionnelle de 18,65 sur 20. Il s'agit d'un élève du lycée technique Saint-Gabriel de Mahajanga, inscrit en option Comptabilité et Gestion.

En baccalauréat général, la meilleure moyenne atteint 17 sur 20. Elle revient à un candidat de la série C du lycée Notre-Dame de Mahajanga, qui a obtenu la mention « Très Bien ».

La proclamation des résultats a donné lieu à de fortes affluences mardi soir devant le siège de l'université de Mahajanga Be. La route a été temporairement bloquée par une foule dense venue consulter les listes affichées.

