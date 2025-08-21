Madagascar: Andranobevava - Un corps flotte sur le Marais Masay

Scène macabre sur une jetée du Marais Masay : un corps non identifié a été rejeté par les marécages. Le mystère reste entier quant aux circonstances du drame.

Une découverte macabre a plongé Andranobevava et ses environs dans l'émoi. Dans la matinée d'hier, des passants ainsi que des riverains ont trouvé le corps sans vie d'un homme flottant dans le bassin tampon du Marais Masay, près des rives. La victime, âgée d'une trentaine d'années, gisait à plat ventre dans les eaux stagnantes, rendant quasi impossible l'identification de son visage.

Selon les premiers constats effectués sur place, l'homme portait encore l'intégralité de ses vêtements. Aucune blessure apparente n'a été relevée à première vue.

Toutefois, la situation demeure suspecte : le lieu où le corps a été retrouvé n'est proche ni d'une voie de desserte ni d'un sentier habituellement fréquenté par les riverains, ce qui laisse penser qu'il ne s'y serait pas trouvé par hasard. Une enquête judiciaire a été ouverte et un réquisitoire d'autopsie a été émis afin de faire la lumière sur la cause du décès.

D'après des témoignages recueillis auprès des habitants, le défunt ne serait pas du quartier. Aucun riverain n'a, en effet, signalé la disparition d'un proche ou d'un voisin ces derniers jours. Les riverains assurent également que, la veille, le corps n'était pas encore visible à cet endroit.

Insécurité

Deux hypothèses subsistent à ce stade : soit la dépouille était déjà enfouie dans les marécages avant d'être rejetée à la surface sous l'effet de la décomposition, soit elle aurait été jetée durant la nuit par des individus non identifiés.

La découverte a rapidement alerté les forces de l'ordre. Le commissariat de sécurité publique du 8e arrondissement, à Analamahitsy, a dépêché des éléments sur les lieux afin d'établir un premier constat. La brigade criminelle a également ouvert une enquête approfondie. Sa mission sera de déterminer les circonstances et de remonter jusqu'à d'éventuelles personnes susceptibles d'être entendues dans cette affaire.

Alerté, le Bureau Municipal d'Hygiène a transporté la dépouille à la morgue du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, où sera pratiquée l'autopsie. Celle-ci permettra de déterminer si la victime est décédée par noyade ou à la suite d'un acte criminel.