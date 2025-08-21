Ile Maurice: Deux ouvriers brûlés par du jus de canne bouillant

Un accident grave est survenu dans la matinée du mardi 19 août, aux alentours de 9 h 30, dans une usine sucrière à L'Escalier. Deux mécaniciens ont été blessés alors qu'ils effectuaient leur travail dans la section «FrontEnd» de l'usine.

Selon les premiers éléments recueillis, l'incident s'est produit lorsqu'une conduite métallique a cédé dans le circuit de traitement. La rupture de cette canalisation a provoqué une fuite soudaine de jus de canne, projeté à haute température. Pris de court, les deux mécaniciens présents sur place n'ont pu éviter le jet brûlant et ont été sévèrement atteints.

L'un des ouvriers, âgé de 41 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle. Son état est jugé préoccupant, ce qui a nécessité son admission à l'unité des grands brûlés, à l'hôpital Victoria, Candos, où il reçoit actuellement des soins intensifs. Le second blessé, un homme de 61 ans, a également été conduit à l'hôpital pour y recevoir des soins. Moins gravement touché, il a pu quitter l'établissement médical dans la journée, après avoir été placé sous traitement.

Alertés rapidement, les services de police, ainsi que le personnel médical, se sont rendus sur les lieux. La zone de l'accident a été sécurisée afin d'éviter d'autres risques pour les employés. La direction de l'usine, visiblement choquée par l'incident, a exprimé son soutien aux victimes et à leurs familles, tout en coopérant avec les enquêteurs.

La police a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. Des techniciens spécialisés devront déterminer les raisons de la rupture de la canalisation : défaut matériel, manque d'entretien, ou simple incident imprévisible, lié aux fortes pressions dans le système ?

Cet accident remet également en lumière les conditions de sécurité dans le secteur industriel, où les employés sont quotidiennement exposés à des risques liés aux machines, aux fortes températures et aux produits en transformation.