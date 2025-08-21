Ile Maurice: Le Premier ministre demande l'aide du Japon pour faire face à la crise énergétique

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Hier, le chef du gouvernement a rencontré son homologue japonais Shigeru Ishiba et leurs discussions ont porté sur des domaines clés d'intérêt commun et de coopération potentielle. Ainsi, le Premier ministre mauricien a officiellement sollicité la signature d'un accord intergouvernemental avec le Japon dans le secteur de l'énergie. Cette demande fait suite à la grave crise énergétique à laquelle Maurice s'attend dans les mois et les années à venir si aucune mesure proactive n'est prise.

Amélioration de la sécurité maritime

Le renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime a également été au coeur des discussions. Suite à la récente souveraineté de Maurice sur les îles Chagos, la zone économique exclusive (ZEE) du pays s'est considérablement étendue, nécessitant un renforcement des capacités de surveillance et de sécurité maritimes.

De plus, cette rencontre a donné lieu à des discussions approfondies visant à finaliser un accord de promotion et de protection des investissements entre Maurice et le Japon. Cet accord est considéré comme crucial pour renforcer les relations économiques et attirer les investissements japonais à Maurice.

La TICAD 9 réunit plus de 20 chefs d'État et de gouvernement africains, de hauts responsables de l'Union africaine, des Nations unies, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, des acteurs philanthropiques et des partenaires bilatéraux, dont le G7, le G20 et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Avant le sommet, le Premier ministre Ishiba a déclaré que «le Japon souhaite collaborer avec l'Afrique pour renforcer une gouvernance mondiale inclusive et responsable, qui garantisse la paix et la prospérité de la communauté internationale.»

