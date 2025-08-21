Ile Maurice: Disparition inquiétante d'une femme de 37 ans

La police de Rivière-des-Anguilles lance un appel à témoins à la suite de la disparition de Padmini Suniya Naiko, née Dabarry, âgée de 37 ans et résidant à Diamond Street, Château-Bénarès. Selon les informations fournies par lePolice Press & Public Relations Office, elle n'a plus été vue depuis le samedi 16 août 2025.

Description de la disparue

Padmini Suniya Naiko est de corpulence moyenne, mesure environ 1m56, a le teint clair et les cheveux mi-longs. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle portait une blouse rouge, un pantalon bleu marine et une paire de sandales beiges. La police précise qu'elle est saine d'esprit.

Appel à la population

Les autorités invitent toute personne détenant des informations pouvant aider à la retrouver à prendre immédiatement contact avec la Police Information Room aux numéros suivants : 999 / 468 0034 / 468 0035 ou encore à se rendre au poste de police le plus proche.