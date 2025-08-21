Ile Maurice: L'avenir des emplois et les compétences de demain au coeur d'une conférence nationale

L'association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP) organise sa conférence annuelle - AXCON 2025 - sur l'avenir du travail, des emplois et des compétences. Les directeurs des ressources humaines (RH) se pencheront pendant deux jours - du 22 au 23 août - sur la question que se posent tous les chefs d'entreprise: Quelles compétences pour faire la différence demain ?

Il est un fait que le monde du travail est en perpétuel mouvement et les compétences d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement utiles demain. Les directeurs des ressources humaines (DRH), constatant que les compétences techniques ne cessent de se réinventer, s'aperçoivent que de nouveaux métiers sont en train de naître, tandis que d'autres disparaissent ou se transforment.

L'intelligence artificielle et l'intelligence augmentée sont en train de s'accélérer avec pour effet l'urgence de repenser les compétences. Le thème de la conférence annuelle - Future skills: Designing tactical strategies for future readiness - en dit énormément sur l'importance que portent les DRH sur la question. Ils vont analyser les tendances mondiales, les défis géopolitiques, les conflits régionaux, le changement climatique, la transformation numérique ainsi que les défis locaux, qui exercent une pression inédite concernant la mise en adéquation des compétences avec les évolutions du marché du travail.

Une quinzaine de conférenciers vont enrichir les débats au cours de cette conférence de la MAHRP qui réunit une centaine de participants. Ensemble ils vont essayer de faire la lumière sur le Future of Work. Il va sans dire que les DRH ont la responsabilité de rendre leurs entreprises compétitives et également de s'assurer de la capacité de l'entreprise à relever les défis du présent, les défis émergents et les défis de demain. En bref, ils ont à préparer les entreprises à mieux s'adapter aux transformations technologiques et environnementales rapides et à se préparer eux-mêmes à surmonter les difficultés d'un monde du travail qui se transforme trop vite.