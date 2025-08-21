Ile Maurice: Bébé non déclaré à l'État civil - Les rumeurs d'abus sexuel infondées

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Le bébé de 14 mois, non déclaré à l'État civil, a récemment été placé sous la protection de la Child Development Unit (CDU), alors que des rumeurs circulaient à l'effet qu'il serait victime d'agression sexuelle. Après enquête, les autorités ont confirmé qu'aucun abus n'a eu lieu.

L'enfant se trouve désormais dans un environnement sécurisé, loin des turbulences qui entourent sa mère. Cette dernière, dont la vie est jugée instable et marquée par des difficultés personnelles, fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour une affaire antérieure. Selon nos informations, elle aurait séjourné au centre Chrysalide mais n'aurait pas réussi à retrouver un équilibre durable. Dans l'intérêt supérieur du bébé, la CDU a décidé de confier sa garde à une tante maternelle, et la mère n'a émis aucune objection. Il nous revient que la jeune femme bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le début de l'affaire pour l'aider à surmonter ses difficultés.

