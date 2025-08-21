Ile Maurice: Jagai escorté mais non entendu, Gangadin absent, son médecin convoqué

Le procès intenté à Dominique Seedeeal, alias Darren l'activiste, poursuivi pour «using telecommunication service to post message which is offensive in nature» à l'encontre du surintendant de police (SP) Ashik Jagai, s'est poursuivi hier en cour intermédiaire. À 10 h 18, les témoins-phares - l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin (témoin n°6) et le SP Jagai (témoin n°9) - étaient encore absents. Jagai a finalement été conduit au tribunal mais n'a pas été appelé à la barre : la poursuite a insisté pour un renvoi, arguant que les témoignages ne devaient pas être scindés.

L'ACP Gangadin ne s'est pas présenté. Il a fait déposer un certificat médical assorti d'une prescription. Le tribunal a relevé que le document n'émanait pas du ministère de la Santé et a ordonné l'émission d'un summon à l'encontre du médecin signataire afin qu'il explique l'absence du témoin n°6. Le magistrat a noté que Gangadin ne s'est jamais présenté depuis le lancement du dossier, alors que l'affaire remonte à 2023.

À la barre, un constable a décrit l'interpellation de Dominique Seedeeal devant les Casernes centrales. Selon lui, l'activiste - téléphone en main - aurait déclaré, en direct : «Jagai finn met ladrog kot Akil Bissessur». Gangadin, alors SP, avait ordonné l'arrestation de Seedeeal. Seedeeal a été amené à l'intérieur des Casernes, sans marques visibles de violence.

En contre-interrogatoire, Me Sanjeev Teeluckdharry, de la défense, précise que Gangadin n'a pas mis en garde l'activiste et ne l'a pas non plus informé des raisons de son arrestation. Interpellé sur une éventuelle «hit list» visant des critiques du gouvernement ou sur un usage abusif du cadre antidrogue par la Special Striking Team (SST), le constable a dit ne pas être au courant.

Un Police Sergeant de la cellule de transcription a été cross-examined sur l'Occurrence Book (OB). Il a été interrogé sur qui a attribué le numéro, qui a ouvert l'OB et quand? Il a indiqué qu'un OB a été ouvert le 20 août 2022 à 9 heures, à partir d'éléments émanant de Gangadin, tout en faisant état d'incohérences sur l'existence d'instructions formelles. Il a ajouté que l'IT Unit avait récupéré le compte Facebook concerné et que les instructions de transcription en direct avaient été données par le témoin n°2, soit le sergent Mohidinkhan de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud.

Le sergent Mohidinkhan, appelé à la barre, a expliqué avoir enregistré la déclaration de Seedeeal le 23 août 2022, en suivant la procédure habituelle. Il a dit agir sur les instructions de sa hiérarchie et a affirmé que ni Gangadin ni Jagai n'étaient présents lors de l'enregistrement. Selon lui, Seedeeal a pu contacter un avocat et il n'y a pas eu d'entraves, même si la défense soutient qu'on lui aurait dissuadé d'être assisté («les choses pourraient empirer»).

Le sergent Mohidinkhan a confirmé avoir objecté à la remise en liberté sous caution devant la Week-End court et a indiqué que l'accusé avait signé sa déposition. Il dit ignorer certains aspects logistiques, mais a reconnu avoir conduit Seedeeal à la Cybercrime Unit. Interrogé par la poursuite, il a été invité à produire des extraits du Diary Book.

Il a confirmé avoir lu ses droits à Seedeeal, qui a exercé son droit au silence lors d'une première audition et a déclaré être affecté par l'arrestation de son avocat, Me Akil Bissessur.

Me Teeluckdharry s'oppose à la production de la seconde déclaration datée du 23 août 2022, qu'elle juge irrégulière et non volontaire: l'accusé aurait été induit, menacé par les témoins n°6 et n°9 et poussé à présenter des excuses à Jagai sous peine de refus de caution - ce que la défense rapproche d'une vidéo où Seedeeal apparaît plaidant pour la clémence du SP Jagai.

La poursuite a reconnu ne pas disposer du temps nécessaire pour authentifier l'enregistrement. Elle s'y emploie et souhaite appeler le témoin n°12. Me Teeluckdharry, lui, a insisté pour un procès dans un délai raisonnable et a annoncé son intention de questionner sur des allégations visant le témoin n°9 (Jagai), sans produire la vidéo à ce stade.

Le tribunal a ordonné que le médecin de l'ACP Gangadin soit entendu aujourd'hui afin d'expliquer son absence. Les témoins n°6 et n°9 devront être présents à la prochaine séance. L'affaire a été renvoyée au 27 août.