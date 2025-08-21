Afrique: Quarts de finale Afrobasket masculin - Les Lions bouffent les D'Tigers et retrouvent le Mali en demies

Le Sénégal a été un cran au-dessus du Nigeria (91-75) sur tous les plans hier, mercredi 20 août 2025, en quarts de finale de l'Afrobasket masculin. Brancou Badio qui a terminé MVP du match avec 32 points, est attendu de nouveau lors du derby contre le Mali en demi-finale mardi prochain 26 août.

Le Pavillon polyvalent de Kilamba (Luanda, Angola) s'est transformé en forteresse imprenable pour le Nigeria face aux Lions du Sénégal (75-91) hier, mercredi 20 août. Invaincus en phase de poules, Caleb Agada et Cie avaient pourtant 24 heures de repos de plus que l'adversaire du jour qui s'est débarrassé avant-hier du Sud Soudan (78-65) en barrages.

Le Sénégal a ainsi imposé son rythme aux Nigérians. Le premier quart temps est le seul à leur avantage (24-23), Ils subissent un 18-30 et concèdent 11 points de retard à la mi-temps (42-53). Ce qui a été facilité par le nombre famélique de pertes de balle (7) et l'adresse à 3 points (47%) dont un 5/6 rien que pour Jean-Jacques Boissy.

Depuis le début du tournoi, le groupe n'avait pas encore enregistré ce genre de chiffres. La tendance est maintenue au troisième quart temps (55-76). Le quatrième et dernier quart temps commence par le mauvais bout pour les Lions qui encaissent un 9-0, ramenant le fossé à 12 points. Mais, ils portent la réplique en restant concentrés sur leur sujet et finissent par acter la victoire. Brancou Badio est le MVP du match pour la deuxième fois d'affilée grâce à ses 32 points, 3 rebonds, 2 interceptions et autant de passes décisives.

Avec 14 points et 10 rebonds, Pape Moustapha Diop signe lui aussi un deuxième double-double. Boissy n'est pas en reste avec 21 points, 6 rebonds et 3 passes. Les joueurs de Ngagne Desagana Diop n'avaient plus battu le Nigeria depuis l'Afrobasket 2013 (64-63). Ils retrouveront le Mali en demi-finale ce mardi 26 août, une équipe terrassée lors de la troisième journée (80-70).