Sénégal: L'assemblée nationale en deuil - L'ancienne députée Fanta Sall n'est plus

L'Assemblée nationale est en deuil. L'ancienne députée membre du groupe de la majorité parlementaire (de la 14e législature) Bennoo bokk yaakaar (BBY), Fanta Sall est décédée hier, mercredi après-midi à Koungheul, des suites d'une longue maladie qui l'a éloigné de la scène publique depuis plusieurs mois, selon nos confrères du Soleil.sn.

Élue sur la liste départementale de Koungheul, sous la bannière de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY), lors de la 14e législature, Fanta Sall était une militante très engagée au sein de l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (APR).

Dans un message rendu public, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a exprimé sa profonde tristesse à la suite de ce rappel à Dieu. «C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de l'Honorable Fanta Sall, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses camarades de parti. Je prie pour le repos de son âme et exprime toute ma solidarité en ces moments douloureux. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans Son Paradis éternel et qu'Il apporte réconfort et sérénité à sa famille», a prié M. Ndiaye.