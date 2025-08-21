Madagascar: Gestion publique - Laza Razafiarison dénonce des procédures irrégulières

21 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le président national du Rassemblement des Citoyens Responsables (RCR), Laza Razafiarison, tire la sonnette d'alarme sur les pratiques observées dans la gestion des finances publiques. Selon lui, il est totalement inadmissible d'inaugurer un ouvrage alors que seules 2 % des réalisations sont achevées. « Une réception de travaux dans de telles conditions n'a pas lieu d'être », a-t-il insisté.

Grave dysfonctionnement

Pour Laza Razafiarison, la situation actuelle traduit un grave dysfonctionnement. Les responsables des marchés publics, les gestionnaires d'activité, les ordonnateurs, les comptables, ainsi que les structures de contrôle comme l'ARMP, le PRMP et le contrôle financier, sont tous directement concernés. « Tous ces acteurs sont écrasés par ce système », a-t-il déclaré. Afin d'illustrer ses propos, il compare la situation à l'achat d'un véhicule. « Si l'État commande une voiture et que vous livrez seulement une roue, alors, selon cette logique, cela suffirait déjà à réceptionner le véhicule », a-t-il ironisé.

Équipements de base

Sur le plan technique, l'homme politique reste tout aussi critique. Selon lui, certains projets présentés comme des autoroutes n'en sont pas réellement. « On nous parle d'infrastructures modernes, mais en réalité, cela ressemble à une route sans équipements de base, comme des sanitaires ou des aires adaptées », a-t-il déploré. Laza Razafiarison exhorte les responsables à se préparer à d'importantes réformes. « Ceux qui veulent redresser ce pays doivent s'attendre à une lourde tâche », a-t-il averti, tout en soulignant que seule une véritable rigueur dans la gestion publique pourra redonner confiance à la population.

