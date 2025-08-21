Ile Maurice: Maltraitance présumée dans une crèche - La police et la protection de l'enfance enquêtent

Une mère a récemment dénoncé des actes présumés de maltraitance dans une crèche située à Beau-Bassin. Ayant deux enfants fréquentant cette crèche, dont un âgé d'un an et l'autre de deux ans, elle affirme que le plus âgé, souffrant de troubles du spectre autistique, aurait subi des mauvais traitements. Les autorités ont été saisies à la demande du ministère de l'Égalité des genres et de la protection de l'enfance, qui a reçu la mère jeudi dernier afin d'écouter ses doléances et recueillir les informations nécessaires.

La police a, quant à elle, ouvert une enquête dans ces allégations, sous l'impulsion du ministère. Entre-temps, l'établissement reste sous surveillance stricte en attendant les résultats de l'enquête. Parmi les accusations, la mère évoque la présence d'une employée malgache travaillant sans permis. Ces informations, selon le ministère, ne figurent pas dans les registres officiels, ce qui alerte davantage les autorités sur la nécessité de vérifier la situation administrative du personnel. Le ministère assure prendre l'affaire très au sérieux et qu'une enquête approfondie est en cours pour faire toute la lumière sur ces allégations.