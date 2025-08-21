Ile Maurice: Maltraitance présumée dans une crèche - La police et la protection de l'enfance enquêtent

21 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Une mère a récemment dénoncé des actes présumés de maltraitance dans une crèche située à Beau-Bassin. Ayant deux enfants fréquentant cette crèche, dont un âgé d'un an et l'autre de deux ans, elle affirme que le plus âgé, souffrant de troubles du spectre autistique, aurait subi des mauvais traitements. Les autorités ont été saisies à la demande du ministère de l'Égalité des genres et de la protection de l'enfance, qui a reçu la mère jeudi dernier afin d'écouter ses doléances et recueillir les informations nécessaires.

La police a, quant à elle, ouvert une enquête dans ces allégations, sous l'impulsion du ministère. Entre-temps, l'établissement reste sous surveillance stricte en attendant les résultats de l'enquête. Parmi les accusations, la mère évoque la présence d'une employée malgache travaillant sans permis. Ces informations, selon le ministère, ne figurent pas dans les registres officiels, ce qui alerte davantage les autorités sur la nécessité de vérifier la situation administrative du personnel. Le ministère assure prendre l'affaire très au sérieux et qu'une enquête approfondie est en cours pour faire toute la lumière sur ces allégations.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.