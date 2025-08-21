Burkina Faso: Culture de l'excellence dans les hôpitaux - Les meilleurs agents du CHUR de Ouahigouya récompensés

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé la deuxième édition du prix d'excellence du Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya, mardi 19 août 2025.

Pour la deuxième fois consécutive, le Centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Ouahigouya a organisé une journée du prix d'excellence pour promouvoir la culture de l'excellence et de l'engagement des hommes et femmes au sein de l'hôpital de Ouahigouya, mardi 19 août 2025. Au total, douze agents issus des différents services du CHUR de Ouahigouya ont vu leurs efforts reconnus et primés.

Dans la même veine, des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, tous ayant joué un rôle important au CHUR de Ouahigouya afin de soulager la population ont vu leur mérite reconnu. Les lauréats ont, entre autres, reçu des attestations de reconnaissance, des enveloppes et des kits. Dr Daouda Younga, agent en service de néphrologie et hémodialyse a été sacré le meilleur des meilleurs agents 2024 du CHUR de Ouahigouya pour son engagement et son travail bien fait. Il remporte le trophée, des kits, des enveloppes, plus un ordinateur offert par le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Economie et des Finances, représenté par son Directeur de cabinet, Sayouba Sawadogo.

Pour le directeur général du CHUR de Ouahigouya, Dr Eric Simplice Bonkoungou, la célébration de l'excellence revêt une grande importance pour le centre hospitalier. « Elle vise à reconnaitre, à encourager et célébrer les femmes et les hommes qui, par leur abnégation, leur professionnalisme et leur sens du devoir contribuent chaque jour à faire du CHUR de Ouahigouya un pôle d'excellence en matière de soins, d'enseignement et de recherche », a-t-il soutenu.

Dans son allocution, le patron de la cérémonie, le Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé, a salué l'initiative. Selon lui, ce prix d'excellence est un véritable cadre d'émulation, de reconnaissance des compétences des acteurs et de leur engagement à innover dans des environnements souvent difficiles. « Ce prix d'excellence n'est pas seulement une récompense, il est aussi le reflet de vos compétences, de votre dévouement ainsi que de votre capacité à innover dans un environnement complexe.

Je salue ici la rigueur scientifique, la passion pour le soin ainsi que l'intégralité professionnelle qui caractérise le personnel du Centre hospitalier universitaire de Ouahigouya », a ajouté le ministre Kargougou. Tout en saluant l'engagement de tous les acteurs, le ministre Robert Kargougou a souligné qu'offrir des soins de qualité aux populations fait partie des priorités des plus hautes autorités du pays. Il a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les dynamiques de réforme pour l'amélioration de l'offre de qualité des soins au sein du CHUR de Ouahigouya.