Burkina Faso: Industrialisation au pays - 467 hectares de terrain dégagés pour la zone industrielle de Dédougou

L'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), en partenariat avec la Direction générale du développement industriel (DGDI), a conduit une mission de prospection de sites industriels dans la région de Bankui, mercredi 13 août 2025. À l'issue, un terrain d'environ 700 hectares a été mobilisé dont 467 réservés à la zone industrielle à Dédougou.

L'industrialisation du Burkina Faso est une préoccupation du gouvernement qui a en charge de mettre en œuvre la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette vision, en plus de l'ambition d'implanter des unités industrielles à travers les différentes villes du pays, sonne aussi comme un engagement du président du Faso vis-à-vis de son peuple en vue de booster le développement économique. C'est dans cette dynamique que l'Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) organise des sorties à l'intérieur du

Burkina Faso pour prospecter des sites en vue d'accueillir des unités industrielles.

Mercredi 13 août 2025, les responsables de l'ANCF étaient à Dédougou, dans la région du Bankui à cet effet où ils ont pu constater la mobilisation de 727 hectares de terres dont 467 destinées pour abriter la zone industrielle de la ville et le reste réservé aux activités diverses. Cette mobilisation d'espace par les forces vives locales, selon le secrétaire technique de l'ANCF, Sibiri Hebié, traduit leur adhésion à l'idée d'industrialisation effective du Burkina Faso prônée par le chef de l'Etat, en dotant chaque localité d'unités industrielles.

Il a expliqué qu'à la suite de cette mission de prospection, une autre mission de mobilisation, de purge des droits fonciers et de sécurisation des sites identifiés sera organisée à travers les différentes localités. Cette éventuelle mission aura pour tâche « d'immatriculer les sites au nom de l'Etat et de procéder à leur octroi par baux emphytéotiques aux industriels demandeurs », a précisé M. Hebié. Clarifiant que la vision du gouvernement est de ne plus céder de droits définitifs à qui que ce soit sur les sites industriels. A propos de la sécurisation des terres identifiées, le directeur régional de l'Urbanisme et de l'Habitat du Bankui, Siaka Coulibaly, rassure déjà des dispositions prises.

« Les dossiers de terrains que nous autorisons doivent répondre à la destination industrie, unité industrielle et tout ce qui va de pair avec », a-t-il souligné. Il a aussi confié qu'à la suite de cette mission, des mesures conservatoires vont être prises par ses services en vue de ne pas délivrer d'avis jusqu'à la mobilisation finale desdites terres au nom de l'Etat. Le secrétaire technique a sollicité l'accompagnement des acteurs régionaux à cette initiative des plus hautes autorités du pays qui se fixent pour objectif de réaliser une mission d'intérêt général.

« L'objectif est de permettre une attractivité réelle de cette région en la dotant d'unités industrielles et de forces motrices pour transformer les différentes ressources et productions », a-t-il déclaré. Pour lui, cette attractivité locale va contribuer au développement de la région et à la fixation de la population dans son terroir. Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a salué cette sortie de prospection. « Elle participe de la volonté du chef de l'Etat d'industrialiser notre pays pour assurer sa souveraineté en tout genre », a-t-il martelé.

Il a ajouté qu'elle va contribuer à résorber le chômage et booster le développement. M. Bassinga a rassuré ses hôtes de la disponibilité des acteurs régionaux à oeuvrer en sorte que cette ambition se concrétise. Il a terminé par un appel à la mobilisation de tous et une invitation spéciale aux propriétaires terriens et aux coutumiers à mettre des terres à la disposition de l'Etat.