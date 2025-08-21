Sénégal: Gamescom 2025 - Un studio sénégalais veut faire des jeux vidéo «les griots modernes»

La Gamescom, plus grand salon mondial du jeu vidéo, s'est ouverte le 20 août 2025. En cinq jours, plus de 300 000 visiteurs sont attendus dans la ville allemande. Pour les professionnels, c'est l'occasion de présenter leurs créations, rencontrer leur public, trouver des financements, séduire des éditeurs et renforcer leurs réseaux. Parmi eux : des créateurs venus du Sénégal.

À Cologne, Mame Mor Kandji, fondateur du studio Amanirenas et président de la toute jeune Association des créateurs de jeux vidéo de la Teranga, est venu défendre une vision claire : des jeux conçus en Afrique, par des Africains, pour les Africains.

Son studio a développé quatre titres, dont Door Daan, un jeu qui revisite de bout en bout la lutte sénégalaise, sport national. « En Afrique, on a grandi à travers des récits, des contes. Mais ces récits disparaissent. Aujourd'hui, imaginez un enfant qui ouvre un jeu vidéo et y retrouve les histoires de sa grand-mère. C'est ce que nous voulons : que les jeux deviennent les griots modernes », explique-t-il.

Un marché à conquérir

Au Sénégal, le secteur du jeu vidéo pèserait environ 47 milliards de francs CFA (plus de 70 millions d'euros). Un potentiel encore sous-exploité, selon Kandji, qui est venu avec son frère et associé Abdoulaye chercher des partenaires et démarcher des éditeurs. « La Gamescom est le rendez-vous incontournable. Il était important d'y être, de se confronter à ce qui se fait de mieux dans le monde, de sortir de nos bulles pour que l'écosystème puisse s'ouvrir et se développer davantage », martèle-t-il.

Au-delà des partenariats internationaux, l'objectif est aussi de sensibiliser les institutions et investisseurs sénégalais à s'intéresser enfin au secteur.