Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que le développement actuel de l'Éthiopie sert de modèle pour le reste de l'Afrique et constitue une source de prospérité pour les pays voisins.

Lors de sa visite à Dire Dawa, le vice-Premier ministre Temesgen a souligné que les grands projets d'infrastructure, notamment le développement d'un important corridor commercial, sont essentiels pour renforcer les opportunités commerciales et d'investissement dans la région.

« Ces améliorations infrastructurelles visent non seulement à bénéficier aux résidents locaux, mais aussi à renforcer les liens économiques avec les pays voisins », a-t-il déclaré.

Temesgen a également souligné l'engagement du gouvernement à construire des équipements publics tels que des bibliothèques et des centres sportifs, dans le but d'améliorer la qualité de vie et de créer des opportunités pour les générations futures.

Reconnaissant que la riche histoire de Dire Dawa n'a pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle mérite, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur d'initiatives de développement qui préservent le patrimoine de la ville tout en favorisant la modernisation.

Il a souligné que les relations régionales solides de l'Éthiopie se reflètent dans l'intérêt croissant des ministres des pays voisins, qui sont désireux de participer au développement de Dire Dawa.

Selon le vice-Premier ministre, la croissance de l'Éthiopie est essentielle à la prospérité commune de la Corne de l'Afrique.

Il a souligné que les programmes de développement national du pays donnent déjà des résultats tangibles et sont de plus en plus considérés comme un modèle à travers le continent.

Qualifiant la pauvreté de « principal ennemi de l'Éthiopie », M. Temesgen a souligné l'importance de rétablir la paix et la sécurité, parallèlement au développement des infrastructures, en tant que piliers essentiels de la lutte contre la pauvreté.

Il a ajouté que l'amélioration de la situation sécuritaire stimule la participation du public et la confiance des investisseurs, deux éléments cruciaux pour un développement durable.

Dans le cadre de sa visite, le vice-Premier ministre a également participé à une initiative de plantation d'arbres, soutenant ainsi les efforts à long terme de l'Éthiopie pour lutter contre le changement climatique.