Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed met en avant les fondements pratiques de l'État Medemer dans son dernier ouvrage

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed (PhD) a déclaré que son dernier ouvrage, Medemer State, s'appuie sur des expériences pratiques et des résultats concrets, ce qui en fait une référence essentielle pour comprendre la gouvernance et le développement national en Éthiopie.

Dans une interview exclusive accordée à Fana Media Corporation, le Premier ministre a expliqué que la philosophie Medemer est depuis des années un principe directeur dans sa vie personnelle et professionnelle, produisant des résultats tangibles dans les institutions où il a travaillé.

« L'idée de Medemer peut être appliquée au niveau individuel, collectif ou institutionnel », a-t-il déclaré, soulignant sa flexibilité et son application pratique.

Il a souligné que le dernier ouvrage, Medemer State, s'appuie sur les trois livres précédents -- Medemer, Medemer Journey et Medemer Generation -- et vise à traduire le concept Medemer dans un cadre gouvernemental et institutionnel.

Abiy a noté que les volumes précédents ont jeté les bases philosophiques et générationnelles, tandis que Medemer State détaille la manière dont ces idées sont mises en oeuvre au sein des structures gouvernementales.

« La particularité de ce livre réside dans sa documentation détaillée de la philosophie, de la stratégie et de la mise en oeuvre du gouvernement. À notre connaissance, il n'existe aucun précédent en Éthiopie ou en Afrique où les idées, la stratégie et les résultats escomptés d'un gouvernement sont présentés de manière aussi complète », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a expliqué que cet ouvrage avait été élaboré sur une longue période à travers des discussions, des critiques, des formations et une observation attentive des expériences pratiques, afin de garantir que les idées soient à la fois affinées et applicables.

Il a souligné que cette approche itérative avait permis au concept d'évoluer et de mûrir, pour finalement devenir un cadre structuré capable de guider la politique, la gouvernance et le développement national.

Le Premier ministre Abiy a décrit cet ouvrage comme étant plus qu'un guide théorique ; il s'agit d'un document vivant qui reflète les enseignements tirés des institutions et de la société éthiopiennes.

Selon lui, il examine les défis historiques, explore les opportunités actuelles et fournit des informations pratiques tant pour la gouvernance nationale que pour le développement du capital humain.

Il a souligné que Medemer State est destiné à servir de référence pour les futurs décideurs politiques et les générations futures, en documentant comment un gouvernement guidé par des idées plutôt que par des émotions ou des intérêts personnels peut façonner la trajectoire de la nation.

« Ce livre représente une contribution à l'histoire de l'Éthiopie, en exposant à la fois la vision et les mesures pratiques nécessaires pour parvenir à un progrès durable », a déclaré le Premier ministre Abiy.