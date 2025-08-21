Ethiopie: La transformation urbaine et rurale au coeur du livre Medemer State, déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed (PhD) a souligné dans son dernier ouvrage, Medemer State, le rôle central du développement urbain et rural dans la prospérité de l'Éthiopie, en insistant sur la nécessité de la modernisation, de l'innovation et d'une croissance inclusive.

Dans une interview exclusive accordée à Fana Media Corporation, le Premier ministre Abiy a expliqué que les villes sont les moteurs de la croissance économique, de l'innovation et de la culture civique.

Les zones urbaines telles qu'Addis-Abeba ont été modernisées conformément aux promesses électorales, notamment grâce à des projets de développement de corridors qui créent des emplois, améliorent la sécurité publique et renforcent la qualité de vie des habitants.

« L'urbanisation ne concerne pas seulement les infrastructures ; il s'agit de créer un mode de vie qui favorise la prospérité humaine, facilite les services et intègre les systèmes sociaux, économiques, politiques et environnementaux », a-t-il déclaré.

Le livre détaille la manière dont les zones urbaines contribuent au commerce, à l'industrie, à la création d'emplois, à l'innovation, à l'engagement politique et à l'intégration environnementale.

Le Premier ministre a ajouté que l'urbanisation renforce la cohésion sociale, permettant à des personnes de langues, de religions et d'origines diverses de vivre ensemble dans un environnement ordonné et productif.

Les zones urbaines servent également de centres d'engagement politique et de culture civique, favorisant le dialogue, la résolution des problèmes et la gouvernance participative.

Outre le développement urbain, l'État de Medemer souligne l'importance des corridors ruraux qui relient les villes, garantissant ainsi une croissance holistique et inclusive.

Le corridor rural dans le centre de l'Éthiopie, dont l'inauguration est prévue, reflète une vision multisectorielle qui combine l'éducation, la santé et l'amélioration des moyens de subsistance avec des stratégies de développement national plus larges.

Le Premier ministre Abiy a également souligné le rôle essentiel du partenariat entre le gouvernement et le secteur public, notant que la participation de la communauté à la plantation d'arbres, au développement des corridors et à la rénovation des écoles a été déterminante pour obtenir des résultats tangibles.

« La philosophie Medemer démontre que lorsque le gouvernement et la population travaillent ensemble avec une vision commune, les projets transformateurs peuvent transcender les frontières locales et même nationales », a-t-il déclaré.

Le livre présente ce modèle urbain-rural intégré comme une stratégie à long terme pour le développement durable, garantissant que la modernisation profite à tous les Éthiopiens tout en favorisant l'innovation, l'emploi et la participation civique.