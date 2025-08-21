Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed (PhD) a déclaré que Medemer State, le quatrième ouvrage de la série Medemer, fournit une feuille de route générationnelle et ouverte sur le monde pour le développement de l'Éthiopie, en présentant des stratégies visant à combler les fossés historiques et à s'intégrer au reste du monde.

Dans une interview accordée à Fana Media Corporation, le Premier ministre Abiy a expliqué en détail comment la philosophie Medemer identifie les faiblesses systémiques, culturelles et économiques qui ont historiquement freiné le développement de l'Éthiopie. Le livre examine le retard de l'Éthiopie par rapport au développement mondial, explore les causes profondes des divisions politiques, économiques et sociales, et propose des méthodes innovantes pour accélérer les progrès.

Medemer State s'appuie sur le cadre générationnel établi dans Medemer Generation, mettant en avant la création d'une génération Medemer caractérisée par des valeurs telles que l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'harmonie avec la nature et la conscience régionale stratégique. Le livre détaille comment cette approche générationnelle peut façonner les politiques intérieures, les stratégies de gouvernance et l'engagement extérieur de l'Éthiopie, y compris les perspectives sur la mer Rouge et les projets transfrontaliers.

Le Premier ministre a également mis l'accent sur la gouvernance innovante et la participation publique, y compris l'implication des communautés dans des initiatives à grande échelle telles que la plantation d'arbres, le développement de corridors et la construction d'écoles. Ce modèle de partenariat entre le gouvernement et le public démontre que l'engagement des citoyens peut produire des résultats transformateurs, renforcer la responsabilité et garantir un développement national durable.

Le Premier ministre Abiy a expliqué que cet ouvrage propose des stratégies concrètes pour réduire les écarts historiques en matière de développement en Éthiopie, en allant au-delà des approches conventionnelles et en adoptant des méthodes innovantes, accélérées et révolutionnaires.

Selon M. Abiy, cet ouvrage propose également une analyse comparative des gouvernements précédents, mettant en évidence les enseignements tirés et les améliorations réalisées dans le cadre de la philosophie Medemer.

« Medemer State fournit une feuille de route complète pour la gouvernance, le développement urbain et rural, l'autonomisation des générations et l'intégration mondiale, permettant à l'Éthiopie de surmonter les obstacles historiques et d'atteindre une prospérité durable », a déclaré le Premier ministre Abiy.