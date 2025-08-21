Cameroun: Pascal Samuel Eboué porte plainte contre Marc Brys pour escroquerie et diffamation

L'agent de joueurs Pascal Samuel Eboué, agréé par la FIFA, a décidé de porter l'affaire devant la justice. Il accuse publiquement Marc Brys, sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation. Cette plainte intervient dans un contexte déjà tendu au sein de la Fédération Camerounaise de Football, où les tensions internes ne cessent de croître.

Selon le communiqué officiel diffusé ce 20 août 2025, Pascal Samuel Eboué dispose de preuves écrites et vocales irréfutables pour étayer ses accusations. Il affirme avoir été victime de manoeuvres frauduleuses de la part du technicien belge, qui occupe le poste de sélectionneur depuis plusieurs mois déjà. Les détails de l'affaire n'ont pas encore été entièrement dévoilés, mais les implications pourraient être lourdes pour l'équipe nationale.

Cette situation ajoute une nouvelle couche de complexité à la gestion déjà controversée des Lions Indomptables. Marc Brys, dont les méthodes ont parfois été critiquées, se retrouve sous les feux des projecteurs pour des motifs extra-sportifs. La FECAFOOT, déjà empêtrée dans des problèmes de gouvernance, devra gérer cette crise qui risque d'affecter la préparation des prochaines échéances internationales.

L'opinion publique camerounaise suit de près ce scandale, qui questionne une fois de plus la transparence et l'éthique au sein du football national. Les supporteurs espèrent une résolution rapide et équitable de ce conflit, afin que l'équipe nationale puisse se concentrer sur ses objectifs sportifs.