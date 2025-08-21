Congo-Kinshasa: Vente de produits pharmaceutiques à la sauvette par des adolescents à Mbuji-Mayi

La vente informelle de médicaments par de jeunes adolescents est devenue une pratique courante au grand marché Bakuadianga, situé dans la commune de Dibindi à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental. Radio Okapi a constaté ce phénomène préoccupant mercredi 20 août 2025.

Chaque soir, le long de l'avenue Kalonji, entre le point appelé "Kanyanya" et le rond-point de l'Étoile, plus d'une dizaine de tables sont dressées en plein air, où sont exposés des produits pharmaceutiques sans respecter aucune norme sanitaire. Il est quasiment impossible de vérifier l'état des produits, notamment leurs dates de péremption.

Un vendeur explique que cette exposition en plein air est une stratégie pour attirer les clients qui quittent le marché, précisant qu'ils ne vendent qu'aux heures du soir. Malgré la poussière qui recouvre souvent les plaquettes de médicaments, les consommateurs ne semblent pas s'en inquiéter, certains affirmant nettoyer les produits une fois à la maison.

Cette situation suscite l'indignation de plusieurs habitants. Raphaël Nkongolo, résident de Mbuji-Mayi, déclare : « Je ne peux pas accepter d'acheter un produit qu'on vend sur la table. Quel degré de saleté, de poussières sur ces produits ! »

De son côté, le pharmacien propriétaire de la pharmacie Kabophar interpelle les autorités sanitaires, dénonçant le laxisme des inspecteurs et agents de santé qui, selon lui, passent « à l'aveuglette » sans prendre en compte la gravité de cette vente illicite.

Jhu Ikela, pharmacien inspecteur provincial intérimaire, affirme qu'une campagne de sensibilisation sur la loi pharmaceutique est prévue dans les jours à venir. « Les médicaments sont des poisons. On ne peut pas les consommer comme du manioc », avertit-il.

Par ailleurs, des dépôts pharmaceutiques et pharmacies ordinaires coexistent également dans la zone du grand marché Bakuadianga, soulignant le contraste avec cette vente illégale et dangereuse.