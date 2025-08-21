Gabon: Tita Nzébi - L'engagement et l'art au rendez-vous au CCF de Libreville

L'année 2025 sera marquée d'un sceau particulier dans le paysage culturel gabonais : Tita Nzébi sera en concert les 21 et 22 novembre prochains au Centre Culturel Français de Libreville. Deux dates exceptionnelles, attendues depuis longtemps, qui s'annoncent déjà comme des moments de communion artistique et citoyenne.

La demande d'un concert de l'artiste n'a cessé de grandir au fil des années. Et pour cause : Tita Nzébi n'est pas seulement une chanteuse à la voix puissante et singulière. Elle est aussi une femme de convictions, une artiste debout face à l'histoire de son pays.

En 2016, lors des violences post-électorales qui ont profondément marqué le Gabon, Tita Nzébi a choisi de mettre son art au service de la vérité et de la résistance. Sa musique est devenue un cri contre l'injustice, un écho de la douleur du peuple et un appel à la dignité. Ses prises de position courageuses, portées par des textes engagés et sans compromis, ont renforcé son image d'icône artistique et citoyenne.

Sur scène, au Centre Culturel Français de Libreville, Tita Nzébi conjuguera puissance vocale, poésie et authenticité. Ses chansons racontent non seulement les joies et les luttes quotidiennes, mais elles rappellent aussi les épreuves traversées collectivement, avec la foi inébranlable qu'un peuple peut se relever.

Les 21 et 22 novembre 2025, le public aura enfin l'occasion de la retrouver dans une salle qui s'annonce comble. Ce sera plus qu'un concert : une rencontre historique avec une artiste qui a fait de sa voix une arme douce, mais redoutable, contre l'oubli et l'oppression.

Tita Nzébi revient. Elle chante. Elle résiste. Elle rassemble. Et cette fois, personne ne voudra manquer ce rendez-vous.