Angola: Le pays réalise une conférence internationale en Argentine

20 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — L'Ambassade d'Angola en Argentine a organisé mardi, à l'Université de Morón, à Buenos Aires, la Conférence internationale "Angola 50 ans", insérée dans les célébrations du cinquantenaire de l'Indépendance nationale.

La rencontre a réuni des diplomates, des universitaires, des chercheurs, des étudiants et des spécialistes d'Angola, du Brésil et de l'Argentine, dans un espace de réflexion sur le parcours historique, les défis actuels et les perspectives futures du pays. Lors de l'ouverture, l'ambassadeur d'Angola en Argentine, Azevedo Xavier Francisco, a présenté un rétrospectif historique des 50 ans d'indépendance, soulignant les principaux jalons politiques, sociaux et économiques.

Le diplomate a souligné l'importance de la paix comme condition essentielle pour le développement, rappelant que la fin du conflit armé a permis des avancées dans des domaines tels que les infrastructures, l'éducation et la santé. "La guerre engendre des retards", a-t-il affirmé, défendant le dialogue et la coopération internationale comme voies pour la prospérité des peuples.

