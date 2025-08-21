Afrique: Le partenariat Afrique-Japon renforce la confiance dans le potentiel du continent

Yokohama — Le président de la République et de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a reconnu ce jeudi à Yokohama, au Japon, que les investissements japonais en Afrique contribuent au développement des infrastructures énergétiques, de transport et de logistique, des secteurs considérés comme fondamentaux pour l'industrialisation du continent.

Le chef d'État angolais s'exprimait lors du Dialogue d'affaires public-privé, organisé dans le cadre de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est ouverte mercredi, soulignant que ces investissements permettent également une intégration plus équilibrée dans l'économie mondiale.

« Ces projets renforcent non seulement les capacités de l'Afrique, mais garantissent également des bénéfices mutuels, consolidant une coopération qui se veut durable et stratégique », a-t-il conclu.

L'homme d'État a souligné que cette réunion se tenait dans un contexte de grande incertitude mondiale, où « les alliances sont mises à l'épreuve et l'ordre mondial devient de plus en plus complexe ».

Dans ce contexte, il a estimé que le partenariat Afrique-Japon acquiert une pertinence accrue, car il repose sur le respect mutuel et la recherche d'une prospérité partagée.

L'Afrique, partenaire stratégique

Selon João Lourenço, le Japon, fort de ses capacités technologiques et de son esprit d'innovation, a besoin de partenaires fiables et durables, tandis que l'Afrique, forte de ses ressources naturelles abondantes, de sa population jeune et de son vaste marché, se présente comme un élément clé de la diversification des chaînes d'approvisionnement et de la construction d'un avenir durable.

Il a rappelé que, lors du 8e sommet de la TICAD, le Japon avait annoncé un investissement de 30 milliards de dollars sur trois ans, une initiative qui enregistre déjà des progrès visibles.

Des données récentes de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) révèlent que 57 % des entreprises japonaises opérant en Afrique prévoient de consolider et d'étendre leurs activités sur le continent, ce que João Lourenço a décrit comme « un véritable témoignage de confiance dans le potentiel de l'Afrique et la valeur du partenariat stratégique avec le Japon ».

La TICAD 9 se déroule jusqu'à vendredi à Yokohama et réunit des dirigeants africains, des partenaires internationaux et des chefs d'entreprise afin de renforcer la coopération et de promouvoir les investissements en Afrique.