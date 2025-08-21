Afrique: L'Agenda 2063 de l'UA stimule la croissance du continent

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/SB

Yokohama — Le président par intérim de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a déclaré ce jeudi que la croissance de l'Afrique était « incontestable », soutenue par une vision stratégique à long terme fondée sur l'Agenda 2063, qui envisage une Afrique prospère, intégrée et pacifique.

Le chef d'État angolais s'exprimait lors du Dialogue d'affaires public-privé, organisé dans le cadre de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui s'est ouverte mercredi, à Yokohama.

Dans son discours, João Lourenço a souligné que l'Agenda 2063 « n'est pas une simple aspiration, mais un cadre stratégique qui guide les efforts collectifs vers l'autonomie et le développement durable du continent ».

L'homme d'État a déclaré qu'il envisageait « un continent où les jeunes sont autonomes, les économies diversifiées, les infrastructures robustes et les populations vivant dans la dignité et l'harmonie ».

Il a également rappelé que, lors du récent Sommet des affaires Afrique-États-Unis de Luanda, la volonté du continent de nouer des partenariats stratégiques favorisant la croissance avait été réaffirmée. « Cette dynamique se poursuit ici à Yokohama », a-t-il souligné.

Le président de l'UA a également insisté sur le rôle central du secteur privé dans le processus de transformation de l'Afrique, « en créant des emplois, en favorisant l'innovation, en stimulant l'industrialisation et en créant la richesse nécessaire à la prospérité de nos sociétés », a-t-il affirmé, plaidant pour la consolidation de forums tels que le Forum du secteur privé de l'Union africaine.

Intégration et Zone de libre-échange continentale

João Lourenço a réitéré l'engagement des États membres de l'UA à créer un environnement propice à l'épanouissement des entrepreneurs africains innovants, soulignant que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) constitue une étape fondamentale du processus d'intégration.

« Cette initiative phare de l'Agenda 2063 constitue un puissant instrument d'intégration économique, réunissant 1,4 milliard de personnes au sein d'un marché unique, avec un PIB combiné de plus de 2 800 milliards de dollars américains », a-t-il expliqué.

Selon le dirigeant africain, la ZLECA contribue à éliminer les barrières commerciales, à harmoniser les réglementations et à élargir les marchés, ouvrant ainsi des opportunités sans précédent pour l'investissement privé dans divers secteurs.

Partenariat stratégique avec le Japon

À cette occasion, le président a appelé les entreprises japonaises à renforcer leur coopération avec l'Afrique, en investissant dans des solutions aux défis du continent, en soutenant le développement du capital humain et en dynamisant les chaînes de production modernes.

« Une collaboration mutuellement bénéfique doit reposer sur des bases solides qui vont au-delà du commerce et incluent l'investissement privé direct, créant ainsi une relation durable à long terme », a-t-il soutenu.

Il a conclu que l'avenir du continent est prometteur et qu'avec des partenaires comme le Japon, il sera possible d'accélérer la construction de « l'Afrique que nous voulons », prospère, intégrée et développée.

