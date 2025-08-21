Angola: Le pays et le Japon abordent le renforcement de leur coopération

Yokohama — Le Président de la République, João Lourenço, a eu, ce mercredi à Yokohama, une rencontre avec le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishida, dans le cadre de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9).

Cette rencontre s'inscrit dans l'intense agenda diplomatique que le Chef de l'État angolais poursuit au Japon, marqué par des contacts avec des personnalités du monde politique, scientifique, éducatif et d'autres domaines importants pour le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

L'Angola et le Japon ont signé aujourd'hui plusieurs protocoles d'accord, portant sur des secteurs tels que l'approvisionnement en eau, la santé et la construction d'infrastructures culturelles, marquant ainsi le début d'un nouveau cycle de coopération entre les deux pays.

En plus de cette concertation bilatérale, João Lourenço et Shigeru Ishida président conjointement la TICAD9, un forum visant à approfondir les partenariats stratégiques entre l'Afrique et le Japon, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Toujours à Yokohama, le Président João Lourenço s'est également entretenu avec la Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers portant sur la situation sécuritaire en territoire congolais, une question souvent rapportée au Chef de l'État angolais par différentes entités du pays voisin, et qui continue de faire l'objet d'une attention et d'un suivi au plus haut niveau.