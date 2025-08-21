Angola: Le pays et le Japon abordent le renforcement de leur coopération

20 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/BS

Yokohama — Le Président de la République, João Lourenço, a eu, ce mercredi à Yokohama, une rencontre avec le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishida, dans le cadre de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9).

Cette rencontre s'inscrit dans l'intense agenda diplomatique que le Chef de l'État angolais poursuit au Japon, marqué par des contacts avec des personnalités du monde politique, scientifique, éducatif et d'autres domaines importants pour le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

L'Angola et le Japon ont signé aujourd'hui plusieurs protocoles d'accord, portant sur des secteurs tels que l'approvisionnement en eau, la santé et la construction d'infrastructures culturelles, marquant ainsi le début d'un nouveau cycle de coopération entre les deux pays.

En plus de cette concertation bilatérale, João Lourenço et Shigeru Ishida président conjointement la TICAD9, un forum visant à approfondir les partenariats stratégiques entre l'Afrique et le Japon, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

Toujours à Yokohama, le Président João Lourenço s'est également entretenu avec la Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers portant sur la situation sécuritaire en territoire congolais, une question souvent rapportée au Chef de l'État angolais par différentes entités du pays voisin, et qui continue de faire l'objet d'une attention et d'un suivi au plus haut niveau.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.