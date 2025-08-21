Angola: Le pays prône une réponse proactive aux violences sexuelles liées aux conflits

Luanda — L'Angola a plaidé mardi au siège des Nations Unies à New York en faveur d'une approche proactive, centrée sur les victimes, visant à éliminer toutes les formes de violences sexuelles liées aux conflits (VSLC) et à protéger les droits des femmes.

S'exprimant lors du débat public du Conseil de sécurité sur « Femmes, paix et sécurité - Violences sexuelles liées aux conflits », le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, a souligné la nécessité de renforcer les institutions judiciaires nationales afin d'enquêter efficacement sur les cas de violences sexuelles, d'engager des poursuites et d'appliquer des sanctions contre les auteurs et les facilitateurs.

Le diplomate angolais a également insisté sur l'importance de rétablir le financement mondial des programmes d'aide médicale, psychosociale, juridique et d'hébergement des victimes, soulignant que les récentes coupes budgétaires ont gravement impacté la réponse internationale, notamment en Afrique.

Pour l'Angola, a-t-il ajouté, il est tout aussi essentiel que les violences sexuelles liées aux conflits soient traitées comme une priorité dans les négociations de paix et les processus de réforme du secteur de la sécurité, en veillant à ce que les personnes ayant des antécédents d'abus n'occupent pas de postes d'autorité.

Francisco José da Cruz a appelé à une plus grande participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, poursuivant que la représentation féminine est essentielle à la médiation et à la construction d'une paix durable.

L'ambassadeur s'est dit préoccupé par le rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui fait état d'une augmentation de 25 % des cas de violences sexuelles dans les conflits l'année dernière, soulignant que les chiffres enregistrés ne reflètent pas la véritable ampleur du problème.

Concernant le continent africain, il a dit que la situation au Soudan et dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) est la plus alarmante, aggravée par des facteurs politiques, militaires et économiques.

Au niveau continental, il a rappelé que la 38e session ordinaire de l'Union africaine, tenue en février dernier, avait approuvé la Convention africaine pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles (AUCEVAWG), un instrument juridique contraignant qui vise à s'attaquer aux causes profondes de la violence et à consolider les mécanismes de protection juridique et institutionnelle.

« Une action urgente et soutenue contre la violence sexuelle dans les conflits est cruciale, car elle continue d'avoir des conséquences dévastatrices dans le monde entier, en particulier en Afrique », a conclu le diplomate.