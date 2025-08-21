Afrique: Afrobasket 2025 - Le Mali décroche sa place en demi-finales

Luanda — Le Mali s'est imposé ce mercredi face à la Côte d'Ivoire sur le score de 102 à 96, lors d'un quart de finale de l'Afrobasket 2025, devenant ainsi la première équipe qualifiée pour les demi-finales.

Le match, disputé au pavillon de Kilamba, à Luanda, avait pourtant vu les Ivoiriens mener à la mi-temps par 54 à 42.

Après une égalité à la fin du temps réglementaire (90-90), la rencontre s'est décidée en prolongation, au cours de laquelle le Mali s'est montré plus efficace, atteignant la barre des 100 points pour sceller sa victoire.

Aliou Diarra, le pivot malien, a été le meilleur marqueur du match avec 35 points.