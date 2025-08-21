Angola: Le Président analyse la coopération avec le Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IZ/ART/SB

Yokohama — Le chef de l'État angolais, João Lourenço, a rencontré le Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, Américo dos Ramos, à Yokohama ce jeudi, afin d'aborder « certains aspects » de la coopération bilatérale entre les deux pays lusophones.

Cette rencontre de courtoisie s'est déroulée en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), qui a entamé ce jeudi son deuxième et avant-dernier jour de sessions.

À la sortie de la réunion, Américo dos Ramos a déclaré que c'était un « honneur » de rencontrer le Président João Lourenço et d'échanger quelques mots sur la coopération entre les deux États.

Il a expliqué que les relations de coopération entre l'Angola et Sao Tomé-et-Principe allaient au-delà de ce qui existe entre d'autres pays, les deux pays entretenant des liens historiques et familiaux « très importants ».

Selon Américo dos Ramos, chaque Saotoméen se sent angolais lorsqu'il est en Angola, et chaque Angolais à São Tomé-et-Principe se sent saotoméen.

« C'est pourquoi toute occasion d'échanger quelques mots est toujours importante. Cette rencontre vise principalement à mettre en avant certains aspects de la coopération et à planifier une éventuelle visite en Angola dans les meilleurs délais, et inversement pour le président João Lourenço à São Tomé-et-Principe », a-t-il conclu.

