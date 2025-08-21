Angola: Expo Huíla - 900 millions de kwanzas de chiffre d'affaires à générer

Lubango ( — La 32e édition d'Expo-Huíla, qui s'est ouverte mercredi à Lubango, devrait générer 900 millions de kwanzas de chiffre d'affaires au cours des cinq jours de cet événement qui réunit des entreprises de divers secteurs de l'économie nationale et internationale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Paulo Gaspar, président de l'Association agricole, commerciale et industrielle de Huíla (AAPICIL), a souligné que l'événement se tient du 20 au 24 de ce mois sous le slogan « Agro + Technologie = Avenir garanti », et devrait également créer au moins 1 200 emplois temporaires, notamment pour les jeunes en quête d'une première expérience professionnelle.

Paulo Gaspar a souligné que « l'Expo est plus qu'une foire : elle est un véritable évènement pour les entreprises. Il s'agit d'un véritable mouvement de transformation et de croissance des entreprises ».

Cette édition 2025 rassemble plus de 500 entreprises, nationales et internationales, liées aux secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie, des services, de la technologie, de la banque, de l'assurance et du tourisme.

Selon le président de l'AAPICIL, l'agrandissement du parc des expositions et la diversité des exposants confirment le rôle de Huíla comme pôle d'attraction des investissements, renforçant ainsi le lien entre tradition, innovation et développement durable.

L'Expo Huíla 2025 se déroule jusqu'au 24 août, dans le cadre des festivités de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame du Mont).