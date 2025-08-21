Afrique: TICAD 9 - Deuxième journée

Yokohama — La IXe Conférence internationale de Tokyo (TICAD 9) a entamé sa deuxième journée de travail ce jeudi à Yokohama, avec un agenda marqué par l'intervention du président de l'Union africaine (UA), João Lourenço, lors d'un dialogue d'affaires public-privé.

Selon le programme officiel, la session comprend également une intervention du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, avec qui João Lourenço copréside la conférence, qui s'est ouverte mercredi.

Lors de la séance d'ouverture mercredi, Shigeru Ishiba a déclaré que c'est avec foi en l'avenir de l'Afrique que le Japon a lancé le processus de la TICAD en 1993, peu après la fin de la Guerre froide, célébrée par la chute du mur de Berlin quatre ans plus tôt.

Avec une moyenne d'âge de 19 ans, l'Afrique est un continent « débordant d'énergie juvénile », et la clé pour devenir le prochain pôle de croissance réside dans la promotion du renforcement des capacités et la sécurisation de l'emploi des jeunes et des femmes, a-t-il indiqué.

Fort de ce constat, le Premier ministre japonais a annoncé que le Japon formerait 300 000 personnes en Afrique au cours des trois prochaines années et soutiendrait le développement de talents exceptionnels en intelligence artificielle (IA) pour former jusqu'à 30 000 professionnels.

Il a ajouté que le Japon chercherait également à attirer des investissements dans le secteur de la santé en Afrique, en commençant par la création cette année d'un Centre de connaissances sur la couverture maladie universelle et la formation de 35 000 professionnels qui contribueront à la réalisation de la couverture maladie universelle dans les pays africains.

Dans le domaine de la santé également, le Japon continuera de soutenir l'approvisionnement en vaccins de l'Afrique, notamment en versant une contribution maximale de 550 millions de dollars à l'Alliance Gavi pour les vaccins au cours des cinq prochaines années.

Dans le secteur de l'éducation, le Japon s'est engagé à améliorer l'apprentissage de 10 millions d'enfants et à former 150 000 talents de haut niveau.