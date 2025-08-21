Angola: Le Brent ouvre à 66,99 $ US en bourse

Luanda — Le prix du baril de Brent, pour livraison en octobre, a ouvert ce jeudi sur le marché à terme de Londres à 66,99 $ US, soit une hausse de 0,94 cent par rapport au début de la séance précédente.

Selon le site web spécialisé « Investing.com », le pétrole brut de la mer du Nord a fluctué quotidiennement entre 65,81 $ US et 67,10 $ US lors de la dernière séance, pour clôturer à 66,84 $ US.

La même publication indique que la hausse d'ouverture d'aujourd'hui est due à une baisse plus importante que prévu des stocks américains, les investisseurs évaluant les perspectives d'une éventuelle initiative de paix entre la Russie et l'Ukraine pour estimer les perspectives d'approvisionnement.