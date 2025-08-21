Angola: Le Brent ouvre à 66,99 $ US en bourse

21 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du baril de Brent, pour livraison en octobre, a ouvert ce jeudi sur le marché à terme de Londres à 66,99 $ US, soit une hausse de 0,94 cent par rapport au début de la séance précédente.

Selon le site web spécialisé « Investing.com », le pétrole brut de la mer du Nord a fluctué quotidiennement entre 65,81 $ US et 67,10 $ US lors de la dernière séance, pour clôturer à 66,84 $ US.

La même publication indique que la hausse d'ouverture d'aujourd'hui est due à une baisse plus importante que prévu des stocks américains, les investisseurs évaluant les perspectives d'une éventuelle initiative de paix entre la Russie et l'Ukraine pour estimer les perspectives d'approvisionnement.

Lire l'article original sur ANGOP.

