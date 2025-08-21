Angola: Le Minfin rouvre le processus de vente de biens immobiliers

19 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/VIC/BS

Luanda — Le processus d'aliénation de biens immobiliers, à travers la plate-forme numérique créée pour assurer la transparence dans toutes les étapes, a été rouvert ce lundi par le ministère des Finances (Minfin), a appris mardi l'ANGOP de bonne source.

Dans un communiqué de ce portefeuille, par l'intermédiaire des délégations provinciales des finances (DPF), indique que les locataires avec des processus déjà en cours et de nouvelles parties intéressées peuvent participer, à condition qu'ils continuent à payer les loyers.

Le document indique que les DPF sont responsables du réexamen de toutes les procédures engagées en vertu du décret no 34/89 du 15 juillet (abrogé), ainsi que de l'examen des nouvelles demandes.

À cet effet, continue le document, chaque intéressé (personne physique ou morale) doit présenter la demande auprès du DPF de sa zone de résidence, en indiquant l'immeuble souhaité.

"Le processus commence par la manifestation d'intérêt auprès des délégations provinciales des finances. Pour plus d'informations et la soumission des demandes, accédez à la plate-forme : https://regularizacao.hml.minfin.gov.ao/", on peut lire dans le document.

