Angola: L'ambassadeur ougandais constate le potentiel de Cuanza Norte

20 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Ndalatando — L'ambassadeur de l'Ouganda en Angola, Julius Katembeka Chihandae, effectue depuis mercredi, une visite de 72 heures dans la province de Cuanza Norte, pour explorer le potentiel agricole, touristique et minier de la région.

À son arrivée, le diplomate a été reçu en audience par le gouverneur de Cuanza Norte, João Diogo Gaspar, avec qui il a discuté de la situation socio-économique de la province et des axes de coopération potentiels.

Au cours de l'entretien, João Diogo Gaspar a évoqué le potentiel minier de Cuanza Norte, mettant en avant le marbre, le granit, le quartz, le fer, le manganèse et l'or, ainsi que le potentiel agricole et d'élevage de Camabatela.

L'ambassadeur a déclaré à la presse qu'il était venu dans la province de Cuanza Norte pour d'abord s'informer sur son potentiel économique, puis pour inciter les entrepreneurs de son pays à visiter la province et à identifier des opportunités commerciales.

Durant son séjour, l'ambassadeur ougandais visitera la centrale hydroélectrique de Cambambe, plusieurs fermes agricoles et des attractions touristiques telles que le jardin botanique de Quilombo, la réserve forestière de Golungo-Alto, les chutes de la rivière Muembeji et le fleuve Kwanza.

