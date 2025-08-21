Cameroun: La guerre des symboles électoraux divise l'opposition

La campagne présidentielle camerounaise connaît un conflit inédit centré sur l'appropriation des symboles électoraux. Quatre partis d'opposition - le SDF, le PURS, le FSNC et l'UDC - s'affrontent devant le Conseil constitutionnel pour la propriété exclusive de couleurs et d'emblèmes revendiqués par chacun comme éléments fondamentaux de leur identité politique.

Ce différend survient à moins de deux mois du scrutin du 12 octobre 2025, ajoutant une tension supplémentaire à un processus électoral déjà marqué par de vives controverses.

Le Social Democratic Front (SDF) accuse le PURS d'avoir illégitimement repris son symbole historique du poing levé sur les bulletins de vote. Selon le Code électoral camerounais, les partis doivent utiliser des signes distinctifs qui ne prêtent pas à confusion auprès des électeurs. Le SDF affirme avoir déclaré ce symbole bien avant son rival et n'avoir découvert la duplication qu'au moment de la validation officielle des bulletins.

Un contentieux similaire oppose le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) d'Issa Tchiroma à l'Union Démocratique du Cameroun (UDC) de Patricia Tomaino Ndam Njoya. Le FSNC revendique la couleur "jaune Vallauris" qu'il utilise traditionnellement, mais constate avec amertume que cette teinte a été attribuée à l'UDC lors de la dernière vérification du 11 août.

L'UDC se montre confiante dans l'issue de ce litige, s'appuyant sur l'article 131 du Code électoral qui prévoit une attribution prioritaire basée sur l'antériorité d'usage ou la date de dépôt de candidature. Cet argument juridique pourrait également bénéficier au SDF dans son différend avec le PURS. La décision du Conseil constitutionnel, attendue ce 21 août, s'annonce déterminante pour la suite de la campagne électorale.