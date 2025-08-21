Cameroun: MANIDEM - Siège militarisé après l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto

Le MANIDEM dénonce une nouvelle violation de ses droits par le régime camerounais. Depuis le 26 juillet 2025, des forces de sécurité militarisent illégalement le siège du parti au carrefour TIF à Akwa, empêchant tout accès à la permanence politique. Cette situation intervient quelques heures seulement avant la proclamation de la première liste des candidatures validées pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Cette militarisation arbitraire survient après l'invalidation controversée de la candidature de Maurice Kamto par le conseil électoral. Alors que les autres formations politiques mènent normalement campagne, le MANIDEM se voit empêché d'exercer ses activités légitimes. Des gendarmes et policiers sans mandat ni ordre de mission campent nuit et jour devant le siège, créant un climat d'intimidation envers les militants et sympathisants.

Anicet Georges Ekane, président national du MANIDEM, condamne énergiquement cette situation qu'il qualifie de violation flagrante des droits et libertés fondamentaux. Le parti exige le retrait immédiat de ces troupes et se réserve le droit de porter cette affaire devant les instances juridictionnelles nationales et internationales. Cette persécution politique ciblée soulève de graves questions sur l'équité du processus électoral en cours.

La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade autoritaire qui menace la crédibilité du scrutin présidentiel. Les partenaires du Cameroun suivent attentivement l'évolution de cette situation qui pourrait remettre en cause la légitimité des prochaines élections.