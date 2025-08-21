Cameroun: Le pouvoir invisible de Paul Biya et l'ombre de Ferdinand Ngoh Ngoh

opinion

La situation politique au Cameroun révèle une singularité troublante après plus de 38 ans de règne de Paul Biya. Le président s'est progressivement transformé en une figure absente, dont seule l'image officielle continue d'incarner le pouvoir. Cette représentation photographique omniprésente dans l'espace public camerounais masque une réalité plus complexe de gouvernance et soulève des questions fondamentales sur l'exercice du pouvoir.

Le culte de l'image atteint des proportions remarquables au Cameroun. Le portrait de Paul Biya s'affiche partout : administrations, marchés, lieux publics et même domiciles privés. Cette présence visuelle constante crée une illusion de stabilité et de permanence du régime, tandis que le président physique se fait de plus en plus rare. Cette stratégie de communication visuelle sert de substitut à l'action politique réelle, érigeant la photographie en instrument de gouvernance.

Derrière cette façade iconique, Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence, émerge comme l'architecte invisible du pouvoir. Considéré comme l'homme fort du régime, il assume progressivement les prérogatives présidentielles et incarne la continuité d'un système dont les mécanismes échappent aux citoyens ordinaires. Son influence croissante questionne la répartition réelle du pouvoir et la capacité effective de Paul Biya à diriger le pays.

Cette configuration politique particulière affecte profondément la démocratie camerounaise. La distance entre le peuple et ses dirigeants s'accroît proportionnellement à l'invisibilité du chef de l'État. Les Camerounais subissent une gouvernance par procuration qui les éloigne des centres de décision et affecte leur participation à la vie politique nationale. Le régime fonctionne comme une entité abstraite, symbolisée par une image plutôt qu'incarnée par un leader accessible.

L'analyse de cette situation exceptionnelle révèle les mécanismes de perpetuation d'un pouvoir qui a substitué l'image à l'action et l'ombre à la lumière. Le Cameroun vit sous l'emprise d'une photographie présidentielle qui cache l'absence de vision politique et la vacuum de leadership véritable. Cette configuration unique dans le paysage politique africain mérite une attention particulière alors que le pays approche de nouvelles échéances électorales.