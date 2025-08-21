Congo-Kinshasa: Volley - Canon s'incline face aux Aigles du Congo à la 21e édition de la Coupe du Congo

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Champion de Kinshasa en titre, le VC Les Aigles du Congo a battu le VC Canon de N'djili sur le score de 3 sets à 2, mercredi 20 août, lors du match d'ouverture de la 21e édition de la Coupe du Congo, disputé au gymnase de la Police nationale congolaise, à Kinshasa.

Une affiche qui a tenu toutes ses promesses, avec plusieurs retournements de situation.

Le VC Canon de N'djili a dominé le 1er set sans forcer, avec une avance de 10 points sur les Aigles du Congo (25-15). Les Aigles ont rapidement réagi au 2e set, remporté 25-13. Le 3e et le 4e set ont été particulièrement intenses : les Aigles du Congo ont pris le 3e set (25-23), avant que Canon de N'djili ne réplique en s'adjugeant le 4e sur le même score (25-23). À égalité 2 sets partout, le 5e set a départagé les deux équipes. Les Aigles du Congo, surnommés les Samouraïs, se sont imposés 15-13.

Un peu plus tôt dans la journée, sans grande difficulté, le VC La Gracia s'est débarrassé du VC Ouragan sur le score de 3 sets à 0 (25-10, 25-16, 25-16).

Le classement féminin

Pool A

1. Les Aigles du Congo (Kinshasa) : 2 points

2. Canon de N'djili (Kinshasa) : 1 point

3. Force du Progrès (Haut-Katanga) : 0 point

4. Police (Lualaba) : 0 point

Pool B

1. La Loi (Kinshasa) : 3 points

2. La Gracia (Kinshasa) : 3 points

3. Lupopo (Haut-Katanga) : 0 points

4. Ouragan (Kinshasa) : 0 points

Ce jeudi 21 août, chez les hommes, CCI joue Sanga Balende et Impalas croisera la PNC tandis que les Aigles vont se mesurer à Ecovo

Le même jour, chez les dames, police du Lualaba sera face aux forces du progrès et Lupopo va jouer La Gracia.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.