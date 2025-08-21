Congo-Kinshasa: Volley - Canon s'incline face aux Aigles du Congo à la 21e édition de la Coupe du Congo

Champion de Kinshasa en titre, le VC Les Aigles du Congo a battu le VC Canon de N'djili sur le score de 3 sets à 2, mercredi 20 août, lors du match d'ouverture de la 21e édition de la Coupe du Congo, disputé au gymnase de la Police nationale congolaise, à Kinshasa.

Une affiche qui a tenu toutes ses promesses, avec plusieurs retournements de situation.

Le VC Canon de N'djili a dominé le 1er set sans forcer, avec une avance de 10 points sur les Aigles du Congo (25-15). Les Aigles ont rapidement réagi au 2e set, remporté 25-13. Le 3e et le 4e set ont été particulièrement intenses : les Aigles du Congo ont pris le 3e set (25-23), avant que Canon de N'djili ne réplique en s'adjugeant le 4e sur le même score (25-23). À égalité 2 sets partout, le 5e set a départagé les deux équipes. Les Aigles du Congo, surnommés les Samouraïs, se sont imposés 15-13.

Un peu plus tôt dans la journée, sans grande difficulté, le VC La Gracia s'est débarrassé du VC Ouragan sur le score de 3 sets à 0 (25-10, 25-16, 25-16).

Le classement féminin

Pool A

1. Les Aigles du Congo (Kinshasa) : 2 points

2. Canon de N'djili (Kinshasa) : 1 point

3. Force du Progrès (Haut-Katanga) : 0 point

4. Police (Lualaba) : 0 point

Pool B

1. La Loi (Kinshasa) : 3 points

2. La Gracia (Kinshasa) : 3 points

3. Lupopo (Haut-Katanga) : 0 points

4. Ouragan (Kinshasa) : 0 points

Ce jeudi 21 août, chez les hommes, CCI joue Sanga Balende et Impalas croisera la PNC tandis que les Aigles vont se mesurer à Ecovo

Le même jour, chez les dames, police du Lualaba sera face aux forces du progrès et Lupopo va jouer La Gracia.