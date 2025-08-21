Congo-Kinshasa: Echanges entre le commandant de la Force de la MONUSCO et les communautés sur la crise sécuritaire en Ituri

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le général Ulisses de Mesquita, commandant de la Force de la MONUSCO, a tenu ce mercredi 20 août à Djaiba, en territoire de Djugu (Ituri), des échanges avec différentes couches de la population ainsi que les responsables des services de sécurité locaux.

La discussion a porté sur la situation sécuritaire fragile dans la région et les moyens de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les communautés.

Lors de cette rencontre, Kondo Lenga, chef de la communauté Bahema Bajere, a salué les efforts de la MONUSCO pour la protection des civils.

Il a cependant exhorté le général De Mesquita à renforcer davantage ces mécanismes de protection, compte tenu des moyens logistiques dont dispose la mission onusienne.

M. Lenga a également exprimé son profond désarroi face aux massacres perpétrés à proximité des bases des Casques bleus

« Il n'est pas normal que des hommes armés tuent et incendient des maisons à proximité des bases des soldats de la paix ».

Dieudonné Kpari, chef de la communauté Walendu Pisti, a quant à lui plaidé pour une assistance humanitaire accrue en faveur des populations victimes des attaques des miliciens Zaïre et Codeco, qui ont récemment causé la mort de huit civils.

Justin Gudza, chef du secteur de Djatsi, qui a également pris par a ce tête-à-tête, a condamné les actes de provocation visant les communautés de son entité, soulignant que ces tensions risquent de compromettre les efforts de consolidation de la paix en Ituri.

Les représentantes des femmes présentes ont également appelé à une plus grande cohésion entre les communautés, s'interrogeant sur l'utilité des conflits armés qui ne font qu'aggraver la misère d'une population déjà paupérisée depuis plusieurs années.

Après avoir écouté les doléances, le général Ulisses de Mesquita a conclu sa brève mission à Djaiba dans l'après-midi de mercredi, avant de regagner Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

