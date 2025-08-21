Angola: Handball - Nacional et Petro s'affrontent en finale du championnat national féminin des moins de 18 ans

20 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Benguela — Les équipes de Nacional de Benguela et du Petro de Luanda vont s'affronter vendredi à 17h30, en finale de la 43e édition du championnat national féminin de handball des moins de 18 ans, au pavillon Matrindindi, dans la ville de Benguela.

En demi-finales, la formation de Nacional a décroché sa qualification en battant Mora do Virei par 26 à 25, après avoir été mené à la mi-temps (11-12).

De son côté, Petro de Luanda a éliminé Casa do Pessoal de Porto de Lobito (CPPL) sur le score de 30 à 28, avec une avance à la mi-temps de 14-9.

Le match pour la 3e et 4e places se jouera le même jour à 15h, entre Mora de Virei et CPPL.

