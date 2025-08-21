Burkina Faso: Initiative Faso Mêbo - Coris Bourse apporte sa contribution de 50 tonnes de ciment

21 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Fleur Birba et Bénédicte Kam

Le Directeur général de Coris Bourse, Fancho Hermann Traoré, a offert 50 tonnes de ciment à l'Initiative « Faso Mêbo », mercredi 20 août 2025, sur son site à Ouagadougou.

Ouvriers d'une journée, le Directeur général de Coris Bourse, Fancho Hermann Traoré et ses collaborateurs étaient à la manœuvre, ce 20 août 2025, sur le site de « Faso Mêbo » pour fabriquer des pavés. Pendant que certains disposaient les moules, transportaient le mélange de ciment, d'autres remplissaient les moules pour en faire des pavés. En plus, ces ouvriers d'un jour ont remis 50 tonnes de ciment à l'initiative. Ainsi, c'est la contribution de Coris Bourse dans la construction de la Nation.

« En faisant ce geste, nous répondons à l'appel du président du Faso, qui

est l'Initiative Faso Mêbo. Nous marquons tout notre accord et toute notre adhésion à l'initiative », a expliqué le DG de Coris Bourse. À cet effet, il a invité l'ensemble de la population burkinabè et celle de la diaspora à participer à cette action qui participe à l'embellissement des villes et également qui montre l'engagement des Burkinabè à prendre eux-mêmes en charge le développement de façon endogène.

Coris Bourse est une entreprise citoyenne présente au Burkina Faso. Elle est engagée dans le développement du pays des Hommes intègres en termes de lever de fonds à travers ses activités de société de gestion et d'intermédiation. « C'est aussi une autre façon pour nous de contribuer à Faso Mêbo. Et on peut toujours compter sur Coris Bourse pour accompagner l'Etat », Fancho Hermann Traoré.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.