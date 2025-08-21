Burkina Faso: Camp vacances Faso Mêbo - La légende Sankara racontée aux campeurs au Mémorial

21 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Les participants au camp vacances Faso Mêbo ont fait, ce mercredi matin une sortie de découverte au Mémorial Thomas-Sankara pour mieux découvrir la personnalité du héros de la Nation et ses oeuvres.

Sur le site du Mémorial, les campeurs se sont imprégnés des idéaux du père de la Révolution démocratique et populaire (RDP) et ont découvert ses grandes réalisations. L'emblème de la Révolution, les slogans de la période révolutionnaire, les extraits des grands discours du leader charismatique de la RDP, les tableaux des grandes réalisations de la Révolution sont expliqués aux visiteurs.

Les campeurs ont aussi visité les lieux emblématiques du site comme le bureau du Président Thomas Sankara, le lieu des événements tragiques du 15 octobre 1987, le Mausolée abritant les 13 sépultures, la statue du Président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Il s'agit avec cette excursion de permettre aux campeurs de mieux connaitre les valeurs incarnées par le Président Thomas Sankara afin de les intégrer et être des citoyens exemplaires.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.